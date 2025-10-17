október 17., péntek

Ámulatba ejtő

1 órája

Káprázatos égi jelenség az Avas felett - fotókon a csoda!

Címkék#AVAS#időjárás#Miskolc

A panelházak rideg geometrikus formái mellett a természet pompás színei különös kontrasztot alkottak, mintha egy modern impresszionista képet szemlélhetnénk. Az Avas felett az ég szinte varázslatos színeket öltött pénteken: a sötét, lila árnyalatú felhők és a napfényben ragyogó őszi lombok látványa egy pillanatra festménnyé változtatta a városi tájat.

Boon.hu
Káprázatos égi jelenség az Avas felett - fotókon a csoda!

Érdemes volt felnézni az égre az Avas felett

Forrás: MW

A fotós, aki a pillanatot megörökítette, elmondása szerint a fény és árnyék játéka olyan hatást keltett, mintha az ég egy mély, lila festékkel lett volna átitatva, miközben a nap fénye máshonnan világítja meg a tájat. Az eredmény egy különleges, szinte éteri hangulat lett, ahol az ősz arany és zöld színei élénken emelkednek ki a felhők drámai háttere előtt az Avas városrész felett.

Avas
Az Avas városrész Miskolcon: gyülekeznek a viharfelhők Forrás:  MW

Az Avasra jellemző lakótelepi környezet és a természet szépsége ritkán találkozik ilyen harmonikusan. A házak között megbúvó fa lombjai és az őszi napfény pillanata arra emlékeztet, hogy még a városi környezetben is felfedezhetők a természet apró csodái. Az ilyen égi jelenségek rövid életűek, de a fotók és a szemlélődés révén megmaradnak az emlékezetünkben, felidézve a város fölötti égi drámát, ahol a fény és színek mesélnek a múló pillanatról.

Avas égi jelenség

Fotók: BJA

Az Avas tán  sosem nézett ki ennyire jól

E pillanat az Avas felett nemcsak látványos, de egyben figyelmeztetés is: néha érdemes felnézni az égre, mert a természet képes a legváratlanabb, festményszerű szépségekkel meglepni minket.

