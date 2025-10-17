Káprázatos égi jelenség az Avas felett - fotókon a csoda!

A fotós, aki a pillanatot megörökítette, elmondása szerint a fény és árnyék játéka olyan hatást keltett, mintha az ég egy mély, lila festékkel lett volna átitatva, miközben a nap fénye máshonnan világítja meg a tájat. Az eredmény egy különleges, szinte éteri hangulat lett, ahol az ősz arany és zöld színei élénken emelkednek ki a felhők drámai háttere előtt az Avas városrész felett.

Az Avas városrész Miskolcon: gyülekeznek a viharfelhők Forrás: MW

Az Avasra jellemző lakótelepi környezet és a természet szépsége ritkán találkozik ilyen harmonikusan. A házak között megbúvó fa lombjai és az őszi napfény pillanata arra emlékeztet, hogy még a városi környezetben is felfedezhetők a természet apró csodái. Az ilyen égi jelenségek rövid életűek, de a fotók és a szemlélődés révén megmaradnak az emlékezetünkben, felidézve a város fölötti égi drámát, ahol a fény és színek mesélnek a múló pillanatról.