1 órája
Kiadták a riasztást, ciklon tombol keleten + videó
Figyelmeztető előrejelzést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén területére csütörtök éjfélig.
A Tiszántúlon, illetve a délnyugati, déli határvidéken alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket intenzív csapadék és szélerősödés kísérhet. Késő estére nagyrészt lecseng a zivatartevékenység - írta a HungaroMet.
Zivatarok csapnak le Borsodra
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - írta a met.hu.
Valami közeledik Borsodhoz! Ha van Noé nevű ismerőse, gyorsan vegye fel vele a kapcsolatot!
Ciklon tombol keleten
Megérkezett fölénk a ciklon csapadékzónája, amely kelet, északkelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt. A front mögött átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.
Az utóbbi időben nem kímélte vármegyénket az időjárás:
Özönvíz zúdult Borsod-Abaúj-Zemplénre - Komoly árvízhelyzet alakulhat ki + fotók, videók
Akkora eső jött szombaton Miskolcra, hogy még a Szinva is kiöntött (videó)
Szárazság és özönvíz egyszerre pusztított szombaton Borsodban