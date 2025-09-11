szeptember 11., csütörtök

Kiadták a riasztást, ciklon tombol keleten + videó

Figyelmeztető előrejelzést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén területére csütörtök éjfélig.

Boon.hu

A Tiszántúlon, illetve a délnyugati, déli határvidéken alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket intenzív csapadék és szélerősödés kísérhet. Késő estére nagyrészt lecseng a zivatartevékenység - írta a HungaroMet.

Zivatarok csapnak le Borsodra
Zivatarok csapnak le Borsodra. Fotó: Takács József

Zivatarok csapnak le Borsodra

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - írta a met.hu.

Ciklon tombol keleten

Megérkezett fölénk a ciklon csapadékzónája, amely kelet, északkelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt. A front mögött átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de vasárnap újabb hidegfront érkezik. 

Az utóbbi időben nem kímélte vármegyénket az időjárás:

 

