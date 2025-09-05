Elsőfokú riasztás Borsodban: zápor, zivatar, jégeső is jöhet

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki. Az időjárás előrejelzés szerint zápor, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - írja a met.hu.

Zápor, zivatar, akár jégeső is várható

Fotó: MW

Hidegfront hozza a záport, zivatart, akár jégesőt is!

Pénteken a délutáni óráktól főként az Északi-középhegység térségében, illetve egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este már az Alpokalján, valamint a Dunántúl északnyugati részein is előfordulhatnak kis számban zivatarok. A cellákat viharos széllökés, jellemzően kisebb méretű jég és intenzív csapadék kísérheti.

Éjszaka csökken a zivatarok számossága, ekkor elsősorban a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő villámtevékenység.

Elsőfokú riasztás Borsodban

Szombaton napközben hazánk keleti harmadán várható lassan mozgó zivatarok kialakulása. Ezeket elsősorban felhőszakadás kísérheti az északkeleti tájakon, de jégeső, valamint viharos széllökés is előfordulhat környezetükben.

Hőség az ország másik felén

A délkeleti országrészben 25 fok felett alakul a napi középhőmérséklet, amely szombaton - a Viharsarok kivételével - már 25 fok alatt marad. Az este érkező front mentén az északnyugatira forduló szelet a Dunántúlon helyenként 70 km/h körüli széllökés kísérheti - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

