Tombol a hőség, csak Borsodban lesz más az időjárás
Míg országosan 30 fok körüli hőmérséklet várható a hétvégén, addig Borsodban riasztást adtak ki.
Szombaton sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, északkeleten egy-egy záporral, zivatarral. Az ézaknyugati szél többfelé lesz élénk, eleinte erős. 27 fok körül alakul a hőmérséklet az időjárás előrejelzés szerint.
Fronthatás nincs.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 17 és 31 fok között alakul a hőmérséklet szombaton.
Elsőfokú riasztás Borsodban: zápor, zivatar, jégeső is jöhet
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki szombatra. Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.
Felhőszakadás miatt is kiadták a riasztást. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
Nyár az őszben
Vasárnap változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható.
Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok lesz a napsütés, száraz, igazi nyári idő ígérkezik. Ismét 30 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
Kedden derült, csapadékmentes időben lesz részünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 9–17, napközben 29–34 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu.
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.06. - 09.10.):
Szombat: 17 - 31, zápor
Vasárnap. 16 - 30, kánikula
Hétfő: 16 - 31, kánikula
Kedd: 17 - 31, kánikula
Szerda: 17 - 30, kánikula
