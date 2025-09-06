szeptember 6., szombat

1 órája

Tombol a hőség, csak Borsodban lesz más az időjárás

Míg országosan 30 fok körüli hőmérséklet várható a hétvégén, addig Borsodban riasztást adtak ki.

Boon.hu
Szombaton sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, északkeleten egy-egy záporral, zivatarral. Az ézaknyugati szél többfelé lesz élénk, eleinte erős. 27 fok körül alakul a hőmérséklet az időjárás előrejelzés szerint.

Záporokat ígérnek szombatra. Forrás: köpönyeg.hu
Záporokat ígérnek szombatra. Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás nincs.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 17 és 31 fok között alakul a hőmérséklet szombaton.

Elsőfokú riasztás Borsodban: zápor, zivatar, jégeső is jöhet

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki szombatra. Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Felhőszakadás miatt is kiadták a riasztást. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Nyár az őszben

Vasárnap változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható.

Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok lesz a napsütés, száraz, igazi nyári idő ígérkezik. Ismét 30 fok köré emelkedik a hőmérséklet.

Kedden derült, csapadékmentes időben lesz részünk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 9–17, napközben 29–34 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu.

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.06. - 09.10.):

Szombat: 17 - 31, zápor
Vasárnap. 16 - 30, kánikula
Hétfő: 16 - 31, kánikula
Kedd: 17 - 31, kánikula
Szerda: 17 - 30, kánikula

