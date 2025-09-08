Narancssárgába borult a vármegye: villámárvizek veszélyeztetik Borsod-Abaúj-Zemplént + videók

Intenzív zivatarok felhőszakadással

Hétfőn a déli órákig az Északi-középhegység keleti térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok, majd a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet kialakulásukra. Az esti órákban a zivatartevékenység átmenetileg gyengül, majd hozzávetőlegesen az éjféli óráktól az Északi-középhegység nyugati térsége felől újabb hullámban képződhetnek, és fokozatosan kelet felé helyeződnek. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás, viharos széllökés és kisebb méretű jég kísérheti.

Kedden délelőtt az éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a helyenként előforduló felhőszakadások, de kisebb méretű jég és viharos széllökések továbbra is előfordulhatnak. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként zivatarok képződhetnek intenzív csapadék, kisebb méretű jég és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.

Miskolc felett gyűlnek a viharfelhők. Fotó: BNR

Mezőcsát térségében szakad

Felhőszakadás Nyékládháza és Mályi között

Villámárvizek veszélye