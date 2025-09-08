1 órája
Narancssárgába borult a vármegye: villámárvizek veszélyeztetik Borsod-Abaúj-Zemplént + videók
A HungaroMet felhőszakadás veszélye miatt riasztást adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére. Narancssárga, azaz másodfokú meteorológiai riasztás lépett életbe.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Villámárvizekre figyelmeztet a HungaroMet.
Reggel még citromsárga, azaz elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása és felhőszakadás miatt a HungaroMet. Ezt délelőtt másodfokúra emelték.
Intenzív zivatarok felhőszakadással
Hétfőn a déli órákig az Északi-középhegység keleti térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok, majd a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet kialakulásukra. Az esti órákban a zivatartevékenység átmenetileg gyengül, majd hozzávetőlegesen az éjféli óráktól az Északi-középhegység nyugati térsége felől újabb hullámban képződhetnek, és fokozatosan kelet felé helyeződnek. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás, viharos széllökés és kisebb méretű jég kísérheti.
Kedden délelőtt az éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a helyenként előforduló felhőszakadások, de kisebb méretű jég és viharos széllökések továbbra is előfordulhatnak. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként zivatarok képződhetnek intenzív csapadék, kisebb méretű jég és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.
Mezőcsát térségében szakad
Felhőszakadás Nyékládháza és Mályi között
Villámárvizek veszélye
Terepviszonyoktól függően villámárvizek is előfordulhatnak - írta a HungaroMet.
