Jön a feketeleves vasárnap: vihar, zápor, hidegfront csap le ránk!
Akár nyárias meleggel indulhat a vasárnap, de senki ne dőljön hátra: délutánra megérkezik a hidegfront, záporokkal, zivatarokkal és szélviharral. A nap végére búcsút inthetünk a kellemes időnek.
Felhőszakadás is várható
Fotó: Vajda János
Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az Északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Orvosmeteorológia: gyenge hidegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1977 Putnok, -1.00 °C
maximum: 1947 Budapest (Gellérthegy), 36.50 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(09.14. - 09.18.)
Vasárnap: 15,21 eső
Hétfő: 12, 23 változóan felhős
Kedd: 13, 25 eső
Szerda: 13, 23 zápor
Csütörtök: 14, 26 változóan felhős
