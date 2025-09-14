Jön a feketeleves vasárnap: vihar, zápor, hidegfront csap le ránk!

Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az Északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Orvosmeteorológia: gyenge hidegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1977 Putnok, -1.00 °C maximum: 1947 Budapest (Gellérthegy), 36.50 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.14. - 09.18.) Vasárnap: 15,21 eső Hétfő: 12, 23 változóan felhős Kedd: 13, 25 eső Szerda: 13, 23 zápor Csütörtök: 14, 26 változóan felhős

