Brutális vihar jöhet vármegyénkben is: jégeső, szélvihar, villámcsapások fenyegetnek – térképen mutatjuk, hol pusztíthat!
Ezeken a helyeken már most életveszélyes lehet az időjárás. Az érintett területeken jégeső eshet, és károkat okozhat az erős szél is, nagy viharok jöhetnek felénk.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.
Vármegyénket is elérheti a vihar
Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon - tette közzé a katasztrófavédelem.
Figyelem! Zivatar alakulhat ki: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Egy érkező hidegfront hatására ma a reggeli óráktól kezdődően kevés helyen előfordulhat zivatar, nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 mm), viharos széllökés (60-70 km/h), esetleg apró szemű jég előfordulhat.
Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 20 mm körül alakulhat a napi csapadékösszeg - olvasható a HungaroMet oldalán.
