Brutális vihar jöhet vármegyénkben is: jégeső, szélvihar, villámcsapások fenyegetnek – térképen mutatjuk, hol pusztíthat!

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Hatalmas vihar közelít felénk. Jégesőre is számíthatunk.

Fotó: Takács József

Vármegyénket is elérheti a vihar

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon - tette közzé a katasztrófavédelem.

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben vármegyénkben is.

Forrás: met.hu

Figyelem! Zivatar alakulhat ki: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Egy érkező hidegfront hatására ma a reggeli óráktól kezdődően kevés helyen előfordulhat zivatar, nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében. Környezetükben intenzív csapadék (10-20 mm), viharos széllökés (60-70 km/h), esetleg apró szemű jég előfordulhat.

Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 20 mm körül alakulhat a napi csapadékösszeg - olvasható a HungaroMet oldalán.



