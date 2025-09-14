1 órája
Ez takarja most be Borsodot! Nem túl szép...
Érkezik az, amit senki sem várt. Lecsaphat a vihar a vármegyénkre!
Reggeli időjáráselőrejelzésünkben már jeleztük: vasárnap délutánra megérkezik a hidegfront, záporokkal, zivatarokkal és szélviharral. A nap végére búcsút inthetünk a kellemes időnek. Nos úgy tűnik délutánig sincs menedék, ugyanis máris megérkezett a borulat, hűvös, a szél és az eső a vármegye jó részére, és még csúnyább az, ami közeledik és lassan beteríti egész Borsod-Abaúj-Zemplént! Íme a Hungaromet radarképe 9.30-kor:
Vihar is lehet még ebből
Kilenc órakor elsőfokú, citromsárga riasztást is kiadott a Hungaromet zivatar miatt, gyakorlatilag az egész országra szinte, így vármegyénkre is. Mint írják: vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek.
Zivatar alakulhat ki: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írja a HungaroMet vármegyénkre.
A meteorológiai riasztás hétfő éjfélig van kiadva.
