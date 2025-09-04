szeptember 4., csütörtök

Kicsit túltolja az időjárás! 30 fokokkal robbant be a vénasszonyok nyara

Itt van az ősz, itt van újra, bár akár július is lehetne, hiszen a napokban 30 fok körüli hőmérsékletek vannak. „A vénasszonyok nyara az utóbbi időkben túl jóra sikeredik” – vallja a meteorológus.

Az időjárás jelentés szeptember elején meleg napokat ígér

Forrás: köpönyeg.hu

A vénasszonyok nyara vagy indián nyár jellemzője általában, hogy szeptember végén és október első felében köszönt ránk.

vénasszonyok nyara
Csodálatos idővel köszöntött ránk a vénasszonyok nyara 
Fotó: Mogyorósi  Zsolt Pipó

Ilyenkor reggelente még hűvös és párás a levegő, de délutánra melegebb, napos idő vár ránk. Most szinte a nyár folytatásaként robbant be újra a jó idő.

A vénasszonyok nyara most melegebb a szokottnál

„Ez a kellemes idő nagyjából jövő hétig tart. Nem lesz ugyan zavartalan, mert szombaton van némi esély a záporok, zivatarok kialakulására. A meleg jövőhét keddig maradni fog. A héten nagyobb fordulat az időben nem várható” – mondja el kérdésünkre dr. Rázsi András meteorológus.

Túlbuzgó a szeptember

A szakember hozzáteszi, hogy ezért egy kicsit túlbuzgóra sikeredett a szeptember eleje, hiszen bár a papírforma szerint kellemes idő várható ilyenkor, de a 25 fok szokott inkább jellemző lenni, nem a 30 fokos hőség. Az átmeneti évszakoknál, így az ősz esetében is a előfordulnak azonban szélsőségek és erre az éghajlatváltozás is ráerősít. 

 

