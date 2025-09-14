szeptember 14., vasárnap

1 órája

Félelmetes fotót tett közzé a meteorológia! (videók)

Címkék#hidegfront#zápor#időjárás#zivatar

Itt a front! - írták a kép mellé. Így alakult a vasárnapi időjárás, ebből még bármi lehet, nem néz ki túl jól…

Boon.hu

Az Észak-Dunántúlra már megérkezett a hidegfront, amit nemcsak a mentén képződő záporok, zivatarok, hanem a szélmező is szépen kirajzol. Kövessétek a veszélyjelzést! - írta a közösségi oldalán a Hungaromet a vasárnapi időjárás kapcsán az alábbi fotó alá: 

vasárnapi időjárás
A vasárnapi időjárást ez a front alakítja
Forrás: Hungaromet

Vasárnapi időjárás: ez csak az első felvonás

„Ez csak az első felvonás” – írta korábbi posztjában a Hungaromet. Tájékoztatásuk szerint az éjszaka második felében, a front előterében lévő nedvesebb légtömegben egyre több helyen alakultak ki záporok, zivatarok, de igazán hajnaltól kezdtek el megerősödni a cellák. A radaranimáción is látszik, hogy ezek a csapadékgócok még délnyugatról északkelet felé tartanak.

A front majd a déli órák környékén érkezik, amely mentén újabb hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, ezek már északnyugatról délkelet felé mozoghatnak, és akár hevesebb kísérőjelenségekkel is járhatnak – tették hozzá.

Közben már több helyről is tettek közzé videót vármegyénkből az alapos esőről, záporról, zivatarról, amely érkezett. 

Ma délelőtti csapadék! Most is esik! Itt nálunk Aszalón!

- írták egy csoportban a képek mellé.

Több centi eső esett Aszalón.
Forrás: MetFigyelő - Észlelői közösség/ Sanddor Nemet

 

 

