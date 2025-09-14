Félelmetes fotót tett közzé a meteorológia! (videók)

Az Észak-Dunántúlra már megérkezett a hidegfront, amit nemcsak a mentén képződő záporok, zivatarok, hanem a szélmező is szépen kirajzol. Kövessétek a veszélyjelzést! - írta a közösségi oldalán a Hungaromet a vasárnapi időjárás kapcsán az alábbi fotó alá:

A vasárnapi időjárást ez a front alakítja

Vasárnapi időjárás: ez csak az első felvonás

„Ez csak az első felvonás” – írta korábbi posztjában a Hungaromet. Tájékoztatásuk szerint az éjszaka második felében, a front előterében lévő nedvesebb légtömegben egyre több helyen alakultak ki záporok, zivatarok, de igazán hajnaltól kezdtek el megerősödni a cellák. A radaranimáción is látszik, hogy ezek a csapadékgócok még délnyugatról északkelet felé tartanak.

A front majd a déli órák környékén érkezik, amely mentén újabb hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, ezek már északnyugatról délkelet felé mozoghatnak, és akár hevesebb kísérőjelenségekkel is járhatnak – tették hozzá.

Közben már több helyről is tettek közzé videót vármegyénkből az alapos esőről, záporról, zivatarról, amely érkezett.

Ma délelőtti csapadék! Most is esik! Itt nálunk Aszalón!

- írták egy csoportban a képek mellé.