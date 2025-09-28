Vasárnap még előbújik a nap - videóval!

Vasárnap folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, a Dunántúli-középhegység területén zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

5 napos időjárás-előrejelzés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére (09.28.-10.02.) Vasárnap: 15, 21 felhős Hétfő: 8, 15 szeles Kedd: 5, 13 felhős Szerda: 5, 12 felhős Csütörtök: 4, 12 zápor

Videó forrás: MetNet/Facebook.

