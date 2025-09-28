50 perce
Vasárnap még előbújik a nap - videóval!
Szomorkás lesz a hét utolsó napja.
Szomorkás lesz a hét utolsó napja vármegyénkben
Fotó: Balogh Attila
Vasárnap folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, a Dunántúli-középhegység területén zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
5 napos időjárás-előrejelzés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére
(09.28.-10.02.)
Vasárnap: 15, 21 felhős
Hétfő: 8, 15 szeles
Kedd: 5, 13 felhős
Szerda: 5, 12 felhős
Csütörtök: 4, 12 zápor
Videó forrás: MetNet/Facebook.
