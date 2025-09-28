szeptember 28., vasárnap

2 órája

Vasárnap még előbújik a nap - videóval!

Szomorkás lesz a hét utolsó napja.

Vasárnap még előbújik a nap - videóval!

Szomorkás lesz a hét utolsó napja vármegyénkben

Fotó: Balogh Attila

Vasárnap folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, a Dunántúli-középhegység területén zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

5 napos időjárás-előrejelzés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére

(09.28.-10.02.)

Vasárnap: 15, 21 felhős

Hétfő: 8, 15 szeles

Kedd: 5, 13 felhős

Szerda: 5, 12 felhős

Csütörtök: 4, 12 zápor

Videó forrás: MetNet/Facebook.

