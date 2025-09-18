szeptember 18., csütörtök

3 órája

Kezdődik a vénasszonyok nyara!

Eltehetjük az esernyőt a hét további napjain.

Kezdődik a vénasszonyok nyara!

Fotó: Oláh Tímea

A csütörtök reggeli rétegfelhők feloszlását követően derült, száraz idő ígérkezik. A hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul - írja a köpönyeg.hu.

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -1.90 °C

maximum: 2015 Körösszakál, 37.30 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(09.18. - 09.22.)

Csütörtök: 10, 23 változóan felhős

Péntek: 11, 26 változóan felhős

Szombat: 14, 27 derült

Vasárnap: 16, 29 változóan felhős

Hétfő: 17, 30 kánikula

száraz idő várható csütörtökön
Hétvégére visszatér a kánikula
Fotó: met.hu / Forrás: MET

