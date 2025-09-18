Időjárás
3 órája
Kezdődik a vénasszonyok nyara!
Eltehetjük az esernyőt a hét további napjain.
A csütörtök reggeli rétegfelhők feloszlását követően derült, száraz idő ígérkezik. A hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul - írja a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -1.90 °C
maximum: 2015 Körösszakál, 37.30 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(09.18. - 09.22.)
Csütörtök: 10, 23 változóan felhős
Péntek: 11, 26 változóan felhős
Szombat: 14, 27 derült
Vasárnap: 16, 29 változóan felhős
Hétfő: 17, 30 kánikula
