Kiadták a riasztást! Cudar idő vár a borsodiakra kedden

Kemény hidegfront érkezik az időjárás előrejelzés szerint. Riasztást is adtak ki keddre.

Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 22 fok körül alakul a hőmérséklet, hidegfront érkezik az időjárás előrejelzés szerint. Riasztást is adtak ki keddre.

Riasztást adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére
Riasztás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére: záporokra, zivatarokra is lehet számítani, jégeső sem kizárt.
Fotó: Vajda János

Gyenge hidegfront várható.

Kiadták a riasztást Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére

Az előrejelzések szerint kedden zivatar alakulhat ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Mi vár ránk a hét második felében?

Szerdán a reggeli párásság után északnyugat felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél délnyugatira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökök nyugat felől tovább csökken a felhőzet, és sok napsütés valószínű délután. Nem lesz csapadék. Mérséklődik a délnyugati szél. 24-25 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken és a hétvégén visszatér a nyárias idő sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hőmérséklet tovább emelkedik: a hétvégén délen 30 fokos hőség is lehet - írja a köpönyeg.hu.

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.16. - 09.20.):

Kedd: 12 - 26, zápor
Szerda: 10 - 21, zápor
Csütörtök: 10 - 21, változóan felhős
Péntek: 12 - 24, változóan felhős
Szombat: 13 - 26, derült

