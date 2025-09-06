23 perce
Özönvíz zúdult Borsodra + fotók, videó
Figyelmeztető előrejelzést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén területére szombat éjfélig. Özönvíz zúdult Miskolcra, Nyékládházán süt a nap, miközben szakad az eső.
Eső és szivárvány Miskolc felett szombat reggel.
Fotó: Bónusné Nánási Regina
Özönvíz zúdult Borsodra szombat reggel. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén két elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. Egyrészt zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Másrészt felhőszakadás miatt: intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat a Hungaromet időjárás előrejelzése szerint.
Özönvíz Borsodban: jégeső is jöhet
Szombaton az éjszakai és hajnali órákban északkeleten képződött zivatarok fokozatosan gyengülnek és elhagyják az országot, majd egy átmeneti szünet után hazánk keleti harmadán lassan mozgó zivatarok kialakulása várható. Ezeket főként intenzív csapadék kísérheti, de jégeső, valamint viharos széllökés is előfordulhat környezetükben.
Késő estére várhatóan a zivatartevékenység megszűnik.
A délkeleti országrészben helyenként még 25 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet - írta a HungaroMet.
Miskolcon leszakadt az ég
Özönvíz zúdult MiskolcraFotók: BNR
Szakad, miközben süt a nap Nyékládházán
Szakad, miközben süt a nap NyékládházánFotók: FKCs
Leszakadt faágak az úton
Putnok felől, Vadna irányába, a Vadna tó előtt leszakadt faágak akadályozzák a közlekedést.
