Sokk! Órákon belül lecsap az ősz Borsodban – itt a drámai előrejelzés!

Az idei ősz nem csendben, lopakodva érkezik, hanem rögtön az első héten megmutatja igazi, kiszámíthatatlan arcát. Bár a nyár utolsó napjai még csalóka nyugalmat hoznak, napsütéssel és nyárias délutánokkal, ez a kellemes idill hamarosan véget ér. A természet már készül a változásra – és ez a fordulat mindenkit meg fog lepni.

A nyárias ősz csak illúzió, drámai változásra kell felkészülni Fotó: Takács Joci

Kész káosz vár ránk. A nyárnak vége, és senki sem kész erre!

A hét elején még úgy tűnhet, mintha a nyár kitartóan kapaszkodna a mindennapjainkba. Rövid ujjúban indulunk útnak, a délutánok kellemesek, az esték barátságosak. Ám a látszat csal: a légkör mélyén feszültségek gyűlnek, és ezek a napok nem mások, mint a vihar előtti csend.

A hét közepére hirtelen lehűlés, erőteljes széllökések és zivatarok érkeznek, amelyek egyetlen csapással kettétörik a nyár-ősz határát. Ez az éles váltás sokak szervezetét is próbára teszi: a fronthatások, a változó hőmérséklet és a napsütéses, majd borongós órák váltakozása igazi kihívás lesz a szervezet számára.