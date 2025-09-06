Felhőszakadás Borsodban, estére a jég is megérkezett - videók

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet - tájékoztatott a katasztrófavédelem nem sokkal öt óra után. A meteorológusok ezúttal sem tévedtek, a boon.hu szerkesztőségébe érkezett felvételek önmagukért beszélnek.

Felhőszakadás érkezett a vármegye több településére Fotó: olvasónk