Felhőszakadás Borsodban, estére a jég is megérkezett - videók
Elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. A eső meg is érkezett, több borsodi településről is küldtek olvasóink felvételeket.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet - tájékoztatott a katasztrófavédelem nem sokkal öt óra után. A meteorológusok ezúttal sem tévedtek, a boon.hu szerkesztőségébe érkezett felvételek önmagukért beszélnek.
Viharfelhők Borsod egén
Szakad az eső Miskolcon
Volt, ahol jégeső is volt
A közösségi oldalakra is számos videó került ki a felhőszakadások kapcsán.
Szakad az eső Nyékládházán is
Heves felhőszakadás keleten
Az M30-as autópálya, Szikszótól az országhatárig egy heves felhőszakadásos zónába került.
Özönvíz zúdult Borsod-Abaúj-Zemplénre szombat reggel
Özönvíz zúdult Miskolcra, Nyékládházán sütött a nap, miközben szakadt az eső. Edelény és Kazincbarcika sem úszta meg szárazon.
Özönvíz zúdult Borsod-Abaúj-Zemplénre - Komoly árvízhelyzet alakulhat ki + fotók, videók
