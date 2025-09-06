szeptember 6., szombat

2 órája

Felhőszakadás Borsodban, estére a jég is megérkezett - videók

Címkék#boon video#felhőszakadás#eső#időjárás#zivatar

Elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. A eső meg is érkezett, több borsodi településről is küldtek olvasóink felvételeket.

Boon.hu
Felhőszakadás Borsodban, estére a jég is megérkezett - videók

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet - tájékoztatott a katasztrófavédelem nem sokkal öt óra után. A meteorológusok ezúttal sem tévedtek, a boon.hu szerkesztőségébe érkezett felvételek önmagukért beszélnek.

felhőszakadás
Felhőszakadás érkezett a vármegye több településére Fotó: olvasónk

Viharfelhők Borsod egén

Szakad az eső Miskolcon

Volt, ahol jégeső is volt

Megyaszón cseresznye nagyságú jég esett. Fotó: Facebook/Tamásné Dardos Julianna

A közösségi oldalakra is számos videó került ki a felhőszakadások kapcsán.

Szakad az eső Nyékládházán is

Heves felhőszakadás keleten

Az M30-as autópálya, Szikszótól az országhatárig egy heves felhőszakadásos zónába került.

Özönvíz zúdult Borsod-Abaúj-Zemplénre szombat reggel

Özönvíz zúdult Miskolcra, Nyékládházán sütött a nap, miközben szakadt az eső. Edelény és Kazincbarcika sem úszta meg szárazon.

 

boon.hu video

