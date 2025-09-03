szeptember 3., szerda

1 órája

Sárga riasztás! Miskolc felett már megérkeztek a viharfelhők!

Országos elsőfokú sárga riasztás van érvényben.

Sárga riasztás! Miskolc felett már megérkeztek a viharfelhők!

Miskolc felett felhők gyülekeznek

Fotó: Takács József

Ma délutántól a Dunától keletre (nagyobb valószínűséggel az északkeleti harmadban) alakulhatnak ki kevés helyen zivatarok, amelyeket elsősorban intenzív csapadék (> 20 mm), illetve átmeneti viharos széllökés (~60-75 km/h) és kisebb szemű (~1-2 cm) jég is kísérhet. Késő estétől a déli, délkeleti határhoz közeli területeken nem kizárt egy-egy zivatar. Csütörtökön ismételten az ország keleti felén fordulhat elő egy-egy zivatar, várhatóan a mainál is alacsonyabb valószínűséggel.

Ma és holnap délkeleten helyenként 25 fok körül, kissé felette alakulhat a napi középhőmérséklet - tájékoztat a Hugaromet.hu hivatalos oldalán.

Vármegyénkben az elmúlt hetekben szélsőséges időjárást tapasztalhattunk, nem várt fordulatokkal, amiről korábban beszámoltunk cikkeinkben.

