Megérkezik az indián nyár a hét első napján

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1940 Salgótarján, 2.30 °C maximum: 2015 Dombegyház (Gátőrház), 36.90 °C

A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után a keleti országrészben sok, nyugaton kevesebb gomolyfelhő képződik, melyek mellett többórás napsütés várható. Keleten, északkeleten zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14, 19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet. Délután 26, 32 fokra számíthatunk - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Orvosmeteorológia

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

Figyelmeztetés!

Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat (a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat). Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat. A holnapi nap során veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

A hétfő hajnali órákban az ország északi felében foltokban sűrű köd képződhet.

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.01. - 09.05.) Hétfő: 17, 30 kánikula Kedd: 18, 32 kánikula Szerda: 18, 30 zivatar Csütörtök: 18, 29 változóan felhős Péntek: 18, 30 kánikula

