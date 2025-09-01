szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

22°
+25
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Megérkezik az indián nyár a hét első napján

Címkék#kánikula#csapadék#napsütés#indián nyár

A hétfői időjárás sokaknak kellemes meglepetést tartogat, de lesznek olyan térségek, ahol egészen más arcát mutatja majd az égbolt. Napsütés: érdemes figyelni, mire számíthatunk napközben.

Megérkezik az indián nyár a hét első napján

Még marad a napsütés hétfőn

Fotó: Vajda János

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1940 Salgótarján, 2.30 °C

maximum: 2015 Dombegyház (Gátőrház), 36.90 °C

A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után a keleti országrészben sok, nyugaton kevesebb gomolyfelhő képződik, melyek mellett többórás napsütés várható. Keleten, északkeleten zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14, 19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet. Délután 26, 32 fokra számíthatunk - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Orvosmeteorológia

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

Figyelmeztetés!

Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat (a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat). Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat. A holnapi nap során veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. 

A hétfő hajnali órákban az ország északi felében foltokban sűrű köd képződhet.

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(09.01. - 09.05.)

Hétfő: 17, 30 kánikula

Kedd: 18, 32 kánikula

Szerda: 18, 30 zivatar

Csütörtök: 18, 29 változóan felhős

Péntek: 18, 30 kánikula

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu