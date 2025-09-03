szeptember 3., szerda

boon.hu video

1 órája

Nem tűzijáték és nem is UFO – különös jelenség zavarta meg a borsodi eget

Több településről is jelezték az olvasók, hogy villámlások tarkították az éjszakai eget – Borsodban még videó is készült az ijesztő jelenségről.

Fotó illusztráció

Mostanában sok pusztítást végzett a vihar vármegyénkben. A fotó illusztráció

Fotó: Takács József

Északkeleten zivatarok törtek ki. Az eddigi legkomolyabb zivatartevékenység a front részéről hazánk területén. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, egyre inkább jellemző a szélsőséges időjárás, hazánkban, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére is. Ugyanis nemrég haladt el fölöttünk a Lucas ciklon. 

Több településen villámlik

Egy borsodi településről is érkeztek jelzések azzal kapcsolatosan, hogy az időjárás milyen mértékben válik szélsőségessé. 

Olvasónk videóján is látszik, hogy többször is villámlik az éjszakai sötétségben, habár csapadék nem kíséri. 

A kisállatok félhetnek, óvjuk őket!

További tájékoztatásul keresse a boon.hu oldalát!

 

