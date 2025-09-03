Nem tűzijáték és nem is UFO – különös jelenség zavarta meg a borsodi eget

Északkeleten zivatarok törtek ki. Az eddigi legkomolyabb zivatartevékenység a front részéről hazánk területén. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, egyre inkább jellemző a szélsőséges időjárás, hazánkban, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére is. Ugyanis nemrég haladt el fölöttünk a Lucas ciklon.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Több településen villámlik

Egy borsodi településről is érkeztek jelzések azzal kapcsolatosan, hogy az időjárás milyen mértékben válik szélsőségessé.

Olvasónk videóján is látszik, hogy többször is villámlik az éjszakai sötétségben, habár csapadék nem kíséri.

A kisállatok félhetnek, óvjuk őket!

További tájékoztatásul keresse a boon.hu oldalát!