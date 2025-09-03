Bedurvulhat az ősz Borsodban, özönvízzel, jéggolyókkal közelít a zivatar – mutatjuk, mikorra várhatja!

Az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken. Az ÉNy-i szél megélénkül – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Újabb hőséghullám várható a következő napokban a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), 1.10 °C maximum: 2024 Körösszakál, 36.50 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.03. - 09.07.) szerda 18, 31 zápor csütörtök 19, 32 kánikula péntek 19, 33 kánikula szombat 18, 32 kánikula vasárnap 18, 32 zivatar

Jöhet a nagy vihar szerdán

Zivatar miatt adtak ki figyelmeztető előrejelzést szerda éjfélig.

Heves zivatarokra figyelmeztetnek vármegyénkben is

Forrás: met.hu

Ma a délutáni órákban a nyugati határ közelében, majd estétől, késő estétől nyugat felől a Dunántúl más részein is, hajnaltól szerda délig már a középső területeken is előfordulhat kevés helyen zivatar, amelyekhez lokálisan intenzív csapadék (10-25 mm) és átmeneti erős, viharos széllökés társulhat.

Holnap délutántól késő estig a Duna vonalától keletre alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat továbbra is döntően intenzív csapadék, továbbá lokálisan akár felhőszakadás (> 25-30 mm), viharos széllökések (~60-75 km/h), és jellemzően apró szemű jég (< 1-2 cm), az Északi-középhegység térségében esetleg nagyobb méretű jég (> 2 cm) kísérheti - írja a HungaroMet a lehetséges időjárásról.

Zivatar alakulhat ki: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

