Bedurvulhat az ősz Borsodban, özönvízzel, jéggolyókkal közelít a zivatar – mutatjuk, mikorra várhatja!
Figyelmeztető előrejelzést adtak ki vármegyénkben. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:
Változékony időjárásra számíthatunk a napokban
Fotó: Vajda János
Az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken. Az ÉNy-i szél megélénkül – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: gyenge hideg.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), 1.10 °C
maximum: 2024 Körösszakál, 36.50 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.03. - 09.07.)
szerda 18, 31 zápor
csütörtök 19, 32 kánikula
péntek 19, 33 kánikula
szombat 18, 32 kánikula
vasárnap 18, 32 zivatar
Jöhet a nagy vihar szerdán
Zivatar miatt adtak ki figyelmeztető előrejelzést szerda éjfélig.
Ma a délutáni órákban a nyugati határ közelében, majd estétől, késő estétől nyugat felől a Dunántúl más részein is, hajnaltól szerda délig már a középső területeken is előfordulhat kevés helyen zivatar, amelyekhez lokálisan intenzív csapadék (10-25 mm) és átmeneti erős, viharos széllökés társulhat.
Holnap délutántól késő estig a Duna vonalától keletre alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat továbbra is döntően intenzív csapadék, továbbá lokálisan akár felhőszakadás (> 25-30 mm), viharos széllökések (~60-75 km/h), és jellemzően apró szemű jég (< 1-2 cm), az Északi-középhegység térségében esetleg nagyobb méretű jég (> 2 cm) kísérheti - írja a HungaroMet a lehetséges időjárásról.
Zivatar alakulhat ki: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
