Bedurvulhat az ősz Borsodban, özönvízzel, jéggolyókkal közelít a zivatar – mutatjuk, mikorra várhatja!

Címkék#figyelmeztető előrejelzés#vihar#időjárás-előrejelzés#időjárás#zivatar

Figyelmeztető előrejelzést adtak ki vármegyénkben. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:

Bedurvulhat az ősz Borsodban, özönvízzel, jéggolyókkal közelít a zivatar – mutatjuk, mikorra várhatja!

Változékony időjárásra számíthatunk a napokban

Fotó: Vajda János

Az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken. Az ÉNy-i szél megélénkül – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

időjárás-előrejelzés szerdán
Újabb hőséghullám várható a következő napokban a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), 1.10 °C

maximum: 2024 Körösszakál, 36.50 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.03. - 09.07.)

szerda  18, 31 zápor

csütörtök  19, 32 kánikula

péntek  19,  33 kánikula

szombat  18,  32 kánikula

vasárnap  18, 32 zivatar

Jöhet a nagy vihar szerdán

Zivatar miatt adtak ki figyelmeztető előrejelzést szerda éjfélig. 

figyelmeztető előrejelzés szerda
Heves zivatarokra figyelmeztetnek vármegyénkben is
Forrás: met.hu

Ma a délutáni órákban a nyugati határ közelében, majd estétől, késő estétől nyugat felől a Dunántúl más részein is, hajnaltól szerda délig már a középső területeken is előfordulhat kevés helyen zivatar, amelyekhez lokálisan intenzív csapadék (10-25 mm) és átmeneti erős, viharos széllökés társulhat.

Holnap délutántól késő estig a Duna vonalától keletre alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat továbbra is döntően intenzív csapadék, továbbá lokálisan akár felhőszakadás (> 25-30 mm), viharos széllökések (~60-75 km/h), és jellemzően apró szemű jég (< 1-2 cm), az Északi-középhegység térségében esetleg nagyobb méretű jég (> 2 cm) kísérheti - írja a HungaroMet a lehetséges időjárásról.

Zivatar alakulhat ki: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

