Elmossa az eső a régiségvásárt?
Mutatjuk! Időjárás előrejelzés szeptember következő napjaiban.
Napsütés és eső is várható az első őszi miskolci régiségvásáron
Forrás: MW
Vasárnap ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Csak a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias idő várható az időjárás előrejelzés szerint.
Fronthatás nincs.
Elsőfokú figyelmeztetés Borsodban
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 16 és 30 fok között alakul a hőmérséklet vasárnap.
Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.
Időjárás előrejelzés: 30 fok lesz jövőhéten
Hétfőn fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. Reggel 16, délután 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
Kedden sok napsütés ígérkezik, gomoly- és fátyolfelhőkkel. A déli szél csak néha élénkül meg. 30-32 fok körüli hőség valószínű.
Szerdán gomolyfelhők mellett napos idő jöhet, továbbra is csapadék nélkül. Az ország nagy részén 30 fok feletti maximumokat mérhetünk - írta a köpönyeg.hu.
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.07. - 09.11.):
Vasárnap: 16 - 30, kánikula
Hétfő: 16 - 30, kánikula
Kedd: 16 - 30, kánikula
Szerda: 17 - 29, változóan felhős
Csütörtök: 15 - 26, eső
Özönvíz zúdult Borsod-Abaúj-Zemplénre szombaton
Özönvíz zúdult Miskolcra, Nyékládházán sütött a nap, miközben szakadt az eső, Edelényben leszakadt az ég szombaton.