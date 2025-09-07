Elmossa az eső a régiségvásárt?

Vasárnap ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Csak a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias idő várható az időjárás előrejelzés szerint.

Időjárás előrejelzés szeptember 7-én. Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás nincs.

Elsőfokú figyelmeztetés Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 16 és 30 fok között alakul a hőmérséklet vasárnap.

Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Időjárás előrejelzés: 30 fok lesz jövőhéten

Hétfőn fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. Reggel 16, délután 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Kedden sok napsütés ígérkezik, gomoly- és fátyolfelhőkkel. A déli szél csak néha élénkül meg. 30-32 fok körüli hőség valószínű.

Szerdán gomolyfelhők mellett napos idő jöhet, továbbra is csapadék nélkül. Az ország nagy részén 30 fok feletti maximumokat mérhetünk - írta a köpönyeg.hu.

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.07. - 09.11.): Vasárnap: 16 - 30, kánikula

Hétfő: 16 - 30, kánikula

Kedd: 16 - 30, kánikula

Szerda: 17 - 29, változóan felhős

Csütörtök: 15 - 26, eső

Özönvíz zúdult Borsod-Abaúj-Zemplénre szombaton

Özönvíz zúdult Miskolcra, Nyékládházán sütött a nap, miközben szakadt az eső, Edelényben leszakadt az ég szombaton.