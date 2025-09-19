szeptember 19., péntek

1 órája

Visszatér az időjárásban amire senki sem számított

Érkezik a nyár utolsó támadása.

Visszatér az időjárásban amire senki sem számított

Visszatér a nyár

Fotó: Vajda János

Pénteken a párásság megszűnése után sok napsütésre számíthatunk kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 26-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Orvosmeteorológia:

Erős melegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek. Érdemes kihasználni szabadtéri tevékenységhez a napos időt annak, aki teheti, ugyanis a napsütés jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -4.00 °C

maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 36.40 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:

(09.19. - 09.23.)

Péntek: 11, 26 változóan felhős

Szombat: 13, 29 változóan felhős

Vasárnap: 16, 29 derült

Hétfő: 17, 30 kánikula

Kedd: 17, 30 kánikula

