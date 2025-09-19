1 órája
Visszatér az időjárásban amire senki sem számított
Érkezik a nyár utolsó támadása.
Visszatér a nyár
Fotó: Vajda János
Pénteken a párásság megszűnése után sok napsütésre számíthatunk kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 26-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.
Orvosmeteorológia:
Erős melegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek. Érdemes kihasználni szabadtéri tevékenységhez a napos időt annak, aki teheti, ugyanis a napsütés jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -4.00 °C
maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 36.40 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(09.19. - 09.23.)
Péntek: 11, 26 változóan felhős
Szombat: 13, 29 változóan felhős
Vasárnap: 16, 29 derült
Hétfő: 17, 30 kánikula
Kedd: 17, 30 kánikula
