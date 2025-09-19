Visszatér az időjárásban amire senki sem számított

Pénteken a párásság megszűnése után sok napsütésre számíthatunk kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 26-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Orvosmeteorológia:

Erős melegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek. Érdemes kihasználni szabadtéri tevékenységhez a napos időt annak, aki teheti, ugyanis a napsütés jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1959 Csákvár (Fornapuszta), -4.00 °C maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 36.40 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.19. - 09.23.) Péntek: 11, 26 változóan felhős Szombat: 13, 29 változóan felhős Vasárnap: 16, 29 derült Hétfő: 17, 30 kánikula Kedd: 17, 30 kánikula

