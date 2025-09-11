1 órája
Hamarosan kitör a vihar! Borongós reggel után zivatarok, és szélrohamok pusztíthatnak vármegyénkben
Délutánra robban a légkör: zivatarok és szélvihar fenyeget. Íme a csütörtöki időjárás-előrejelzés:
Eleinte borongós lesz az ég, majd jelentősen csökken a felhőzet és kisüt a nap. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 23-27 fok között mozog majd a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: gyenge hideg
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2004 Nyírlugos, -0.80 °C
maximum: 2011 Bugac, 34.90 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.11. - 09.15.)
csütörtök 15, 24 zápor
péntek 15, 26 változóan felhős
szombat 16, 25 változóan felhős
vasárnap 16, 24 zápor
hétfő 15, 24 zápor
Újabb elsőfokú figyelmeztetés lépett érvénybe
Ma hazánk nyugati, délnyugati részein kis eséllyel előfordulhat egy-egy beágyazódott zivatar intenzív csapadék (~15-25 mm) és szélerősödés kíséretében. Holnap a mainál nagyobb eséllyel a nyugati, a déli határszélen, illetve keleten alakulhatnak ki zivatarok a maihoz hasonló kísérő jelenségekkel.
Ma a Dunántúlon helyenként, éjszaka a középső területeken néhol, holnap északkeleten nagyobb területen fordulhat elő 20 mm feletti csapadékösszeg - írja a met.hu
Zivatar, és eső miatt figyelmeztetnek vármegyénkben: Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.
