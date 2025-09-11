Hamarosan kitör a vihar! Borongós reggel után zivatarok, és szélrohamok pusztíthatnak vármegyénkben

Eleinte borongós lesz az ég, majd jelentősen csökken a felhőzet és kisüt a nap. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 23-27 fok között mozog majd a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Esős, borongós nap elé nézünk a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése alapján. Elsőfokú figyelmeztetés is érvénybe lépett csütörtökre.

Fronthatás: gyenge hideg

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 2004 Nyírlugos, -0.80 °C maximum: 2011 Bugac, 34.90 °C

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.11. - 09.15.) csütörtök 15, 24 zápor péntek 15, 26 változóan felhős szombat 16, 25 változóan felhős vasárnap 16, 24 zápor hétfő 15, 24 zápor

Újabb elsőfokú figyelmeztetés lépett érvénybe

Ma hazánk nyugati, délnyugati részein kis eséllyel előfordulhat egy-egy beágyazódott zivatar intenzív csapadék (~15-25 mm) és szélerősödés kíséretében. Holnap a mainál nagyobb eséllyel a nyugati, a déli határszélen, illetve keleten alakulhatnak ki zivatarok a maihoz hasonló kísérő jelenségekkel.

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben csütörtök éjfélig

Ma a Dunántúlon helyenként, éjszaka a középső területeken néhol, holnap északkeleten nagyobb területen fordulhat elő 20 mm feletti csapadékösszeg - írja a met.hu

Zivatar, és eső miatt figyelmeztetnek vármegyénkben: Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

