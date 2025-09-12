Visszatér a jó idő a hét végére?

A párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal az időjárás előrejelzés szerint.

Időjárás előrejelzés Borsodban: távoznak a felhők. Fotó: Takács József

Fronthatás nincs.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet pénteken.

Hétvégi időjárás előrejelzés: zápor, zivatar

Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól északnyugaton már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.

Vasárnap az erősen felhős égből szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet - igazi kora őszi időnk lesz.

Hétfőn fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az északnyugati szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet - írta a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.12. - 09.16.): Péntek: 15 - 26, zápor

Szombat: 16 - 26, zivatar

Vasárnap: 15 - 22, változóan felhős

Hétfő: 14 - 22, változóan felhős

Kedd: 14 - 24, változóan felhős

