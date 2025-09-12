2 órája
Visszatér a jó idő a hét végére?
Visszatér a nyár? Mutatjuk a legfrissebb időjárás előrejelzést!
A párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal az időjárás előrejelzés szerint.
Fronthatás nincs.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet pénteken.
Hétvégi időjárás előrejelzés: zápor, zivatar
Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól északnyugaton már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.
Vasárnap az erősen felhős égből szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet - igazi kora őszi időnk lesz.
Hétfőn fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az északnyugati szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet - írta a köpönyeg.hu.
5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.12. - 09.16.):
Péntek: 15 - 26, zápor
Szombat: 16 - 26, zivatar
Vasárnap: 15 - 22, változóan felhős
Hétfő: 14 - 22, változóan felhős
Kedd: 14 - 24, változóan felhős
