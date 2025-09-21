Időjárás-előrejelzés
38 perce
Kinti programot terveznél a hét utolsó napjára? Lássuk, megfelelő-e az idő hozzá!
Vasárnap csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó napsütést. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:
Kizárt az eső és 30 fok körüli hőségre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkül – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
Ezt ne hagyja ki!Kisokos
2025.09.19. 14:00
Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés
|09.21. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2007 Zabar, -1.50 °C minimum: 1997 Alcsútdoboz, -1.50 °C
maximum: 1947 Budapest (Nagytétény), 35.20 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.21 - 09.25.):
vasárnap: 30, 14, kánikula
hétfő: 30, 15, kánikula
kedd: 27, 15, változóan felhős
szerda: 22, 12, zápor
csütörtök: 20, 11, zápor
További hírek között böngészhet portálunkon.
Ezt ne hagyja ki!Nem semmi
16 órája
Újabb óriási gombákat találtak Borsodban, ezt neked is látnod kell!
Ezt ne hagyja ki!Búza tér
16 órája
Annyira nyitott lett a piac, hogy Alien és angyalka is megfért a standon - képek, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre