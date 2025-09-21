szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

13°
+29
+13
Időjárás-előrejelzés

38 perce

Kinti programot terveznél a hét utolsó napjára? Lássuk, megfelelő-e az idő hozzá!

Vasárnap csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó napsütést. Íme a vasárnapi időjárás-előrejelzés:

Kizárt az eső és 30 fok körüli hőségre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkül – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: nyárias idő várható vasárnap is
Nyárias idő várható vasárnap is (a fotó illusztráció)
Fotó: Vajda János

Fronthatás: nincs.

09.21. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2007 Zabar, -1.50 °C minimum: 1997 Alcsútdoboz, -1.50 °C
maximum: 1947 Budapest (Nagytétény), 35.20 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.21 - 09.25.):
vasárnap: 30, 14, kánikula
hétfő: 30, 15, kánikula
kedd: 27, 15, változóan felhős
szerda: 22, 12, zápor
csütörtök: 20, 11, zápor

