Átverős időjárás Borsodban – reggel még semmi sem utal arra, ami jön
Naposan indul, de bármi megtörténhet ma az égen. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:
Borsodban ma nem csak a nap süt ki – a felhők is készülnek valamire.
Fotó: Bóta Zoltán
Hétfőn a napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók – írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1977 Borsodnádasd, -5.50 °C
maximum: 1932 Szerep, 32.00 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.29. - 10.03.)
hétfő 6, 16 változóan felhős
kedd 6, 14 zápor
szerda 6, 15 szeles
csütörtök 5, 14 szeles
péntek 5, 14 szeles
