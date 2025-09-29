Átverős időjárás Borsodban – reggel még semmi sem utal arra, ami jön

Hétfőn a napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók – írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Szeles időnk lehet hétfőn a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1977 Borsodnádasd, -5.50 °C maximum: 1932 Szerep, 32.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.29. - 10.03.) hétfő 6, 16 változóan felhős kedd 6, 14 zápor szerda 6, 15 szeles csütörtök 5, 14 szeles péntek 5, 14 szeles

