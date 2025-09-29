szeptember 29., hétfő

4 órája

Átverős időjárás Borsodban – reggel még semmi sem utal arra, ami jön

Naposan indul, de bármi megtörténhet ma az égen. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:

Átverős időjárás Borsodban – reggel még semmi sem utal arra, ami jön

Borsodban ma nem csak a nap süt ki – a felhők is készülnek valamire.

Fotó: Bóta Zoltán

Hétfőn a napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók – írja a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

szeles időjárás várható hétfőn
Szeles időnk lehet hétfőn a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1977 Borsodnádasd, -5.50 °C

maximum: 1932 Szerep, 32.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.29. - 10.03.)

hétfő  6, 16 változóan felhős

kedd  6, 14 zápor

szerda  6, 15 szeles

csütörtök  5, 14 szeles

péntek  5, 14 szeles

