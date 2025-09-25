Időjárás-előrejelzés
1 órája
Ez már az igazi ősz? Borongós időnk lesz csütörtökön
A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul. Íme a csütörtöki időjárás-előrejelzés:
Csütörtökön borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: erős hideg.
|09.25. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1977 Putnok, -2.20 °C
maximum: 1918 Szerep, 37.80 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.25. - 09.29.)
csütörtök: 16, 10, szitálás
péntek: 20, 8, változóan felhős
szombat: 20, 9, változóan felhős
vasárnap: 20, 8, változóan felhős
hétfő: 21, 8, változóan felhős
További hírek között böngészhet portálunkon.
Ezt ne hagyja ki!Nem semmi!
13 órája
A Google a barátunk vagy az ellenségünk? Erre vagyunk a leginkább kíváncsiak Borsodban
Ezt ne hagyja ki!Adomány
12 órája
Szimulációs szemüvegekkel az alkohol- és drogfogyasztás ellen. Csaknem 800 ezer forint támogatást kapott a Drogambulancia Alapítvány - képekkel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre