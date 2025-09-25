Ez már az igazi ősz? Borongós időnk lesz csütörtökön

Csütörtökön borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: eső, zápor, zivatar is lehet csütörtökön (a fotó illusztráció)

Fotó: Himer Edina

Fronthatás: erős hideg.

09.25. hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1977 Putnok, -2.20 °C

maximum: 1918 Szerep, 37.80 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.25. - 09.29.)

csütörtök: 16, 10, szitálás

péntek: 20, 8, változóan felhős

szombat: 20, 9, változóan felhős

vasárnap: 20, 8, változóan felhős

hétfő: 21, 8, változóan felhős

