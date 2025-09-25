szeptember 25., csütörtök

3 órája

Ez már az igazi ősz? Borongós időnk lesz csütörtökön

Címkék#előrejelzés#köpönyeg.hu#csütörtök#időjárás-előrejelzés#időjárás

A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul. Íme a csütörtöki időjárás-előrejelzés:

Csütörtökön borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: eső, zápor, zivatar is lehet csütörtökön (a fotó illusztráció)
Fotó: Himer Edina

Fronthatás: erős hideg.

09.25. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1977 Putnok, -2.20 °C
maximum: 1918 Szerep, 37.80 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.25. - 09.29.)
csütörtök: 16, 10, szitálás
péntek: 20, 8, változóan felhős
szombat: 20, 9, változóan felhős
vasárnap: 20, 8, változóan felhős
hétfő: 21, 8, változóan felhős

