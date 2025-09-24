Erős hidegfront lesz szerdán, lassan itt az igazi ősz?

Szerdán erősen felhős időre számíthatunk, és főleg késő délutántól várható délnyugat felől eső, záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megerősödik. Reggel délnyugaton ködfoltok is lehetnek – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció

Fotó: HE

Fronthatás: erős hideg.

