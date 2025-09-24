Időjárás-előrejelzés
Erős hidegfront lesz szerdán, lassan itt az igazi ősz?
14 és 24 fok között alakulhat a hőmérséklet. Íme a szerdai időjárás-előrejelzés:
Szerdán erősen felhős időre számíthatunk, és főleg késő délutántól várható délnyugat felől eső, záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megerősödik. Reggel délnyugaton ködfoltok is lehetnek – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: erős hideg.
|09.24. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1948 Putnok, -3.00 °C minimum: 1907 Kaposvár, -3.00 °C minimum: 1902 Nyíregyháza, -3.00 °C
maximum: 1918 Ásotthalom, 36.70 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.24 - 09.28.):
szerda: 19, 14, szeles
csütörtök: 16, 10, borult
péntek: 18, 8, szeles
szombat: 19, 8, változóan felhős
vasárnap: 19, 8, változóan felhős
