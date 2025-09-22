5 órája
Szeptember? Inkább július! Hőség csap le vármegyénkre!
Nyári hőség szeptember végén – ez még nem az ősz! Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:
Hétfőn szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet! - írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1902 Eger, -2.00 °C
maximum: 2003 Máza, 32.70 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.22. - 09.26.)
hétfő 15, 30 kánikula
kedd 14, 26 változóan felhős
szerda 13, 20 szeles
csütörtök 11, 18 zápor
péntek 10, 19 változóan felhős
