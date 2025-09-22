Szeptember? Inkább július! Hőség csap le vármegyénkre!

Hétfőn szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet! - írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Újra beköszönt a nyári időjárás hétfőn a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

Fotó: TAKACS JOCI

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1902 Eger, -2.00 °C maximum: 2003 Máza, 32.70 °C

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.22. - 09.26.) hétfő 15, 30 kánikula kedd 14, 26 változóan felhős szerda 13, 20 szeles csütörtök 11, 18 zápor péntek 10, 19 változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.