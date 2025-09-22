szeptember 22., hétfő

Móric névnap

23°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

5 órája

Szeptember? Inkább július! Hőség csap le vármegyénkre!

Címkék#Köpönyeg#időjárás#hőség#időjárás előrejelzés#fátyolfelhő

Nyári hőség szeptember végén – ez még nem az ősz! Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:

Hétfőn szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet! - írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Újra beköszönt a nyári időjárás hétfőn a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.
Újra beköszönt a nyári időjárás hétfőn a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.
Fotó: TAKACS JOCI

Fronthatás: nincs.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1902 Eger, -2.00 °C

maximum: 2003 Máza, 32.70 °C

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.22. - 09.26.)

hétfő  15, 30 kánikula

kedd  14, 26 változóan felhős

szerda  13, 20 szeles

csütörtök  11, 18 zápor

péntek  10, 19 változóan felhős

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu