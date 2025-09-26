1 órája
Borongós és szeles nap vár Borsodra – készülj fel a kellemetlen időre!
Borús égbolt és élénk szél tombolhat ma. Íme a pénteki időjárás-előrejelzés:
Pénteken borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső. A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: gyenge hideg.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1906 Dobogókő, -4.20 °C
maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 32.70 °C
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.26. - 09.30.)
péntek 8, 20 változóan felhős
szombat 10, 20 változóan felhős
vasárnap 9, 19 változóan felhős
hétfő 8, 18 változóan felhős
kedd 6, 15 derült
