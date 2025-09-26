Borongós és szeles nap vár Borsodra – készülj fel a kellemetlen időre!

Pénteken borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső. A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Borús, szeles idő várható ma a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1906 Dobogókő, -4.20 °C maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 32.70 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.26. - 09.30.) péntek 8, 20 változóan felhős szombat 10, 20 változóan felhős vasárnap 9, 19 változóan felhős hétfő 8, 18 változóan felhős kedd 6, 15 derült

