szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

11°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Borongós és szeles nap vár Borsodra – készülj fel a kellemetlen időre!

Címkék#köpönyeg#időjárás#időjárás előrejelzés

Borús égbolt és élénk szél tombolhat ma. Íme a pénteki időjárás-előrejelzés:

Borongós és szeles nap vár Borsodra – készülj fel a kellemetlen időre!

A borult idő a kedvünkre is hatással lehet (A kép illusztráció)

Forrás: MW

Pénteken borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső. A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

időjárás-előrejelzés pénteken
Borús, szeles idő várható ma a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.
Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: gyenge hideg.

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1906 Dobogókő, -4.20 °C

maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 32.70 °C

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.26. - 09.30.)

péntek  8, 20 változóan felhős

szombat 10, 20 változóan felhős

vasárnap  9, 19 változóan felhős

hétfő  8, 18 változóan felhős

kedd  6, 15 derült

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu