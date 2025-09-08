Időjárás-előrejelzés
40 perce
Szeptember második hetével megérkezik vajon az igazi ősz?
A rövid válasz az, hogy nem, ugyanis a hőmérséklet 30 fok körül alakul. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:
Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|09.08. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1991 Fügöd, -1.00 °C minimum: 1991 Szendrőlád, -1.00 °C
maximum: 1946 Szeged (belterület), 35.60 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.08 - 09.12.):
hétfő: 30, 16, zápor
kedd: 31, 16, kánikula
szerda: 29, 17, szeles
csütörtök: 24, 17, zivatar
péntek: 26, 16, változóan felhős
További hírek között böngészhet portálunkon.
Ezt ne hagyja ki!Borsodi kötődés
12 órája
„Ez a vidék mindig elvarázsol” - Csepregi Éva és Hevesi Tamás mesélt borsodi kötődéséről (fotók, videók)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre