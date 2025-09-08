szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

16°
+30
+16
Időjárás-előrejelzés

49 perce

Szeptember második hetével megérkezik vajon az igazi ősz?

Címkék#köpönyeg#időjárás-előrejelzés#hétfő#időjárás#ősz

A rövid válasz az, hogy nem, ugyanis a hőmérséklet 30 fok körül alakul. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció
Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

09.08. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1991 Fügöd, -1.00 °C minimum: 1991 Szendrőlád, -1.00 °C
maximum: 1946 Szeged (belterület), 35.60 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.08 - 09.12.):
hétfő: 30, 16, zápor
kedd: 31, 16, kánikula
szerda: 29, 17, szeles
csütörtök: 24, 17, zivatar
péntek: 26, 16, változóan felhős

