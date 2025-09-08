Szeptember második hetével megérkezik vajon az igazi ősz?

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció

Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

09.08. hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1991 Fügöd, -1.00 °C minimum: 1991 Szendrőlád, -1.00 °C

maximum: 1946 Szeged (belterület), 35.60 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.08 - 09.12.):

hétfő: 30, 16, zápor

kedd: 31, 16, kánikula

szerda: 29, 17, szeles

csütörtök: 24, 17, zivatar

péntek: 26, 16, változóan felhős

