5 órája

5 fok reggel? – Ennyi lesz, viszont mutatjuk, mennyire kúszik fel napközben a hőmérő higanyszála

Reggel 5, délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:

Kedden délnyugaton erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan zápor előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

A fotó illusztráció
Fotó: Takács Joci

Fronthatás: nincs.

09.30. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2018 Zabar, -4.20 °C minimum: 1970 Csákvár (Fornapuszta), -4.20 °C
maximum: 1932 Szeged (belterület), 34.00 °C maximum: 1932 Szerep, 34.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.30 - 10.04.):
kedd: 14, 6, változóan felhős
szerda: 12, 7, borult
csütörtök: 13, 5, szeles
péntek: 13, 4, szeles
szombat: 14, 5, eső

