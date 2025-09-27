Az utolsókat rúgja a nyár

Szombaton keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra már sokfelé kisüt a nap. Csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül alakul - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1906 Eger, -4.00 °C maximum: 1942 Kaposvár, 33.20 °C maximum: 1942 Szarvas, 33.20 °C maximum: 1918 Túrkeve (Szeleshát), 33.20 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.27. - 10.01.) Szombat: 10, 20 változóan felhős Vasárnap: 8, 19 változóan felhős Hétfő: 8, 15 szeles Kedd: 5, 13 borult Szerda: 5, 12 borult

