Folytatódik az őszi nyár, csütörtökön is 30 fok felé kúszhat a hőmérő higanyszála

Csütörtökön fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Hőség várható a következő napokban vármegyénkben (A fotó illusztráció)

Fotó: Takács Joci

Fronthatás: nincs.

09.04. hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2003 Pátyod, 0.80 °C

maximum: 2024 Baja (Csillagvizsgáló), 36.20 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.04 - 09.08.):

csütörtök: 32, 19, kánikula

péntek: 35, 19, kánikula

szombat: 30, 19, zivatar

vasárnap: 31, 17, kánikula

hétfő: 31, 16, kánikula

