szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

16°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

33 perce

A nyár csak a naptár szerint ért véget, kedden is hőség lesz

Címkék#előrejelzés#kánikula#köpönyeg#időjárás-előrejelzés#időjárás

31-32 fok körüli hőség várható. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:

Kedden sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé növekszik meg nyugaton a gomolyfelhőzet, és itt zivatar, zápor sem kizárt. Eleinte élénk lesz a délnyugati szél, majd késő estétől az északnyugati szél erősödhet meg – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Kánikula lesz kedden is.
A fotó illusztráció
Forrás: MW

Fronthatás: nincs.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

09.02. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1962 Csákvár (Fornapuszta), -0.50 °C
maximum: 2015 Tuzsér, 36.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.02. - 09.06):
kedd: 32, 18, kánikula
szerda: 31, 18, kánikula
csütörtök: 32, 19, zápor
péntek: 32, 19, kánikula
szombat: 32, 18, kánikula

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu