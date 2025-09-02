Időjárás-előrejelzés
A nyár csak a naptár szerint ért véget, kedden is hőség lesz
31-32 fok körüli hőség várható. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:
Kedden sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé növekszik meg nyugaton a gomolyfelhőzet, és itt zivatar, zápor sem kizárt. Eleinte élénk lesz a délnyugati szél, majd késő estétől az északnyugati szél erősödhet meg – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|09.02. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1962 Csákvár (Fornapuszta), -0.50 °C
maximum: 2015 Tuzsér, 36.00 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.02. - 09.06):
kedd: 32, 18, kánikula
szerda: 31, 18, kánikula
csütörtök: 32, 19, zápor
péntek: 32, 19, kánikula
szombat: 32, 18, kánikula
