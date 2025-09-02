A nyár csak a naptár szerint ért véget, kedden is hőség lesz

Kedden sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé növekszik meg nyugaton a gomolyfelhőzet, és itt zivatar, zápor sem kizárt. Eleinte élénk lesz a délnyugati szél, majd késő estétől az északnyugati szél erősödhet meg – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Fronthatás: nincs.

09.02. hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1962 Csákvár (Fornapuszta), -0.50 °C

maximum: 2015 Tuzsér, 36.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.02. - 09.06):

kedd: 32, 18, kánikula

szerda: 31, 18, kánikula

csütörtök: 32, 19, zápor

péntek: 32, 19, kánikula

szombat: 32, 18, kánikula

