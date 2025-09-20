Időjárás-előrejelzés
2 órája
Ilyen időnk lesz a Miskolci Piknik második napján
Derült idő várható, szinte alig lesznek felhők. Íme a szombati időjárás-előrejelzés:
Nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|09.20. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1922 Ásotthalom, -3.00 °C
maximum: 1917 Túrkeve (Szeleshát), 36.10 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (09.20 - 09.24.):
szombat: 29, 13, változóan felhős
vasárnap: 30, 14, kánikula
hétfő: 30, 17, kánikula
kedd: 28, 16, változóan felhős
szerda: 24, 15, zápor
