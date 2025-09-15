szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

12°
+21
+15
39 perce

Ilyen időjárás váltja a vasárnapi zivatart - meglepetés lesz a kora őszi időben!

Címkék#hétfő#időjárás#ősz#időjárás előrejelzés

Mi vár ránk a reggeli köd után? Íme az időjárás-előrejelzés hétfőre:

Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz - olvasható a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Fronthatás: nincs

Hőmérsékleti rekordok:

minimum: 1962 Csákvár (Fornapuszta), -2.40 °C

maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 37.00 °C maximum: 1947 Budapest (Gellérthegy), 37.00 °C maximum: 1947 Budapest (Nagytétény), 37.00 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.15. - 09.19.)

hétfő  12, 23  változóan felhős

kedd , 12, 26  zápor

szerda  12, 21  változóan felhős

csütörtök  10, 22  változóan felhős

péntek  12, 25  derült

