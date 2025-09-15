Ilyen időjárás váltja a vasárnapi zivatart - meglepetés lesz a kora őszi időben!

Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz - olvasható a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.

Napos idővel kezdődik a hét a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint

Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás: nincs

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1962 Csákvár (Fornapuszta), -2.40 °C maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 37.00 °C maximum: 1947 Budapest (Gellérthegy), 37.00 °C maximum: 1947 Budapest (Nagytétény), 37.00 °C

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.15. - 09.19.) hétfő 12, 23 változóan felhős kedd , 12, 26 zápor szerda 12, 21 változóan felhős csütörtök 10, 22 változóan felhős péntek 12, 25 derült

