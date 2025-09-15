39 perce
Ilyen időjárás váltja a vasárnapi zivatart - meglepetés lesz a kora őszi időben!
Mi vár ránk a reggeli köd után? Íme az időjárás-előrejelzés hétfőre:
Még visszaköszön a jó idő ezen a héten is(A kép illusztráció)
Forrás: MW
Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz - olvasható a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzésében.
Fronthatás: nincs
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1962 Csákvár (Fornapuszta), -2.40 °C
maximum: 1947 Budapest (Budatétény), 37.00 °C maximum: 1947 Budapest (Gellérthegy), 37.00 °C maximum: 1947 Budapest (Nagytétény), 37.00 °C
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő 5 nap időjárásáról
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (09.15. - 09.19.)
hétfő 12, 23 változóan felhős
kedd , 12, 26 zápor
szerda 12, 21 változóan felhős
csütörtök 10, 22 változóan felhős
péntek 12, 25 derült
További hírek között böngészhet portálunkon.
Az eső sem törte meg a hagyományt: a diósgyőri Mária-búcsú idén is tömegeket vonzott - fotókkal, videóval
Van mire büszkének lenni: A legelismertebb toplisták élén rendre ott szerepel Miskolc!
Először azt hitte, csak beképzeli a dolgot - olyat tettek a borsodi lánnyal a sötétben, amitől napok múlva se tért magához